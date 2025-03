Carreta carregada com calcÃ¡rio pega fogo nos pneus em Bonito

PMA ajudou a conter o fogo / Você Repórter

Uma carreta bitrem carregada com calcário que seguia pela MS-345 entre Bonito a Anastácio, pegou fogo nos pneus depois do freio aquecer. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (12) e ninguém se feriu.

Conforme informações encaminhadas à redação de O Pantaneiro, a carreta seguia para Anastácio quando teve aquecimento dos freios, quando pegou fogo em um dos pneus.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi informada sobre o ocorrido e quando chegou à rodovia, o motorista já estava tentando conter as chamas. Os policiais auxiliaram no trânsito no local e a carreta foi removida com a chegada do mecânico.

Todas as mangueiras do freio da carreta estouraram. Apesar do susto, ninguém se feriu.

