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08 a 10 de setembro

Carreta da Saúde levará consultas e exames especializados a Bonito

Atendimentos serão realizados de 08 a 10 de setembro na Praça da Rádio; ação reúne 12 especialidades e estrutura com quatro carretas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/09/2026 às 12:45

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Carreta da Saúde ficará três dias em Bonito / Divulgação

Bonito receberá, entre os dias 08 e 10 de setembro, o projeto Carreta da Saúde – Saúde Mais Perto de Você, que vai concentrar consultas e exames especializados na Praça da Rádio. A ação tem como proposta ampliar o acesso gratuito da população a atendimentos médicos e reduzir a demanda acumulada por algumas especialidades.

A estrutura contará com quatro carretas, mais de 20 consultórios e espaços para recepção, triagem, consultas e exames. Ao todo, serão disponibilizadas 12 especialidades: urologia, pediatria, ginecologia, ortopedia, cirurgia vascular, endocrinologia, psiquiatria, neurologia adulto, neuropediatria, cardiologia, oftalmologia e clínica geral.

A proposta é reunir diferentes etapas do atendimento em um único local. Conforme a necessidade de cada paciente, será possível realizar triagem, consulta, exame e avaliação, com definição de conduta e encaminhamento para outros serviços quando necessário.

A organização dos atendimentos será feita previamente pela Secretaria Municipal de Saúde, com prioridade para pacientes que já aguardam nas filas de especialidades e demandas reprimidas identificadas pela Central de Regulação. Também serão considerados encaminhamentos da Atenção Primária, crianças, pacientes prioritários e casos que necessitem de consulta acompanhada da realização de exames.

Atendimento será previamente organizado

A população deve ficar atenta porque os atendimentos não serão realizados por livre demanda. A Secretaria Municipal de Saúde fará a organização dos pacientes antes da ação.

Quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações pode procurar o CEM (Centro de Especialidades Médicas), localizado na Rua Nossa Senhora da Penha, 694, Centro.

Com a iniciativa, Bonito terá, durante três dias, uma estrutura concentrada para atender diferentes demandas de saúde, reunindo consultas e exames especializados no mesmo espaço.

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