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Saúde

Carreta Ortopédica beneficia pacientes e amplia reabilitação em Bonito

Atendimento itinerante avaliou pacientes e entregou cadeiras de rodas, muletas, bengalas e outros dispositivos; ao longo de três dias, 27 pacientes foram avaliados por profissionais especializados

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 15:29

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Bonito recebeu a Oficina Ortopédica Itinerante / Divulgação

Entre os dias 12 e 14 de agosto, Bonito recebeu a Oficina Ortopédica Itinerante, que levou atendimento especializado e dispositivos de tecnologia assistiva a pacientes do município e de cidades da região. A ação foi realizada no CER II (Centro Especializado em Reabilitação) de Bonito.

Durante os três dias, 27 pacientes foram avaliados por profissionais especializados, que analisaram as necessidades individuais e indicaram os equipamentos mais adequados para cada caso. Ao todo, 57 dispositivos foram entregues, entre cadeiras de rodas, bengalas canadenses, cadeiras de rodas para banho, cadeiras de banho em concha infantil, muletas axilares e almofadas de assento.

Ao considerar os atendimentos realizados pela Carreta Ortopédica no município, 75 pacientes foram contemplados pela iniciativa, ampliando o acesso da população a recursos que contribuem para a mobilidade, a autonomia, a segurança e a qualidade de vida.

A presença da estrutura itinerante também reduz a necessidade de deslocamento dos usuários para outros municípios em busca de avaliação e atendimento especializado. Além dos moradores de Bonito, foram atendidos pacientes de cidades da região, fortalecendo a assistência regional por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

A ação integra as estratégias de descentralização dos serviços de reabilitação e facilita o acesso a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, especialmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Com os atendimentos e a entrega dos equipamentos, de acordo com a Prefeitura de Bonito, a iniciativa busca favorecer não apenas a recuperação e a funcionalidade dos pacientes, mas também sua autonomia, inclusão, participação social e qualidade de vida.

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