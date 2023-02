Carro estacionado pega fogo e assusta moradores

Bombeiros apagaram as chamas / Divulgação

Um carro estacionado em uma rua da Vila Donária, em Bonito, pegou fogo no último sábado (11). O veículo estava ao lado de uma oficina, no qual foi deixado pela proprietária para conserto.

Segundo o Bonito Mais, o carro modelo Fiat Doblo, é de propriedade de um hotel da cidade.

Segundo registro da ocorrência, a dona teria deixado o carro no local há alguns meses, enquanto negociava o conserto com a oficina e na manhã de sábado, por volta das 5 horas, o veículo começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, porém o veículo foi totalmente destruído. A equipe da perícia esteve no local e as causas do incêndio estão sendo investigadas.