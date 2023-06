Casa pega fogo e família perde tudo em Bonito

Bonito Mais

Uma família perdeu a casa e todos seus pertences em um incêndio que ocorreu na noite desta terça-feira, 6, na Rua Bomgionave, na Vila Donária, em Bonito.

Equipes do Corpo de Bombeiros fora ao local e ajudou a combater as chamas, porém, o fogo se espalhou rapidamente e destruiu toda a casa e os pertences da família.

as causas ainda estão sendo investigadas. Ninguém ficou ferido, porém o casal e os quatro filhos ficaram apenas com as roupas do corpo.