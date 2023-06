CCZ vai recolher animais que estiverem soltos nas ruas de Bonito

Para retirar o animal do CCZ, o tutor terá que pagar uma multa, no valor de R$ 50 / Divulgação Prefeitura de Bonit

A Secretaria de Saúde de Bonito, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, comunicou a toda população que a partir desta semana o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) irá intensificar os cuidados com animais de rua no município, fazendo a captura de cães que estejam abandonados ou soltos.

"Pedimos aos tutores e responsáveis, que mantenham seus animais em casa, porque, caso estejam na rua, serão capturados", diz o comunicado.

Os animais capturados serão levados para o Centro de Zoonoses do Município e serão submetidos ao exame de Leishmaniose Visceral. Todos os cães recolhidos ficarão no CCZ pelo prazo de uma semana. Caso o tutor não apareça para buscar seu animal, os que estiverem saudáveis, com o teste negativado, serão destinados para adoção após este período e os animais que testarem positivo serão encaminhados para a eutanásia.

Para retirar o animal do CCZ, o tutor terá que pagar uma multa, no valor de R$ 50, por meio de uma guia emitida pelo setor de Tributação, localizado no prédio da Prefeitura, com o horário de funcionamento das 07h às 13 horas. O valor não será recebido no Centro de Zoonoses. Em caso de dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato com o número do setor responsável: (67) 99241-5572.