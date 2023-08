Cinema no Bairro está de volta em Bonito com exibição do filme Dois Filhos de Francisco

Divulgação

É com imensa alegria que a Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Cultura, anuncia o aguardado retorno do projeto “Cinema no Bairro”. Prepare-se para uma experiência única e emocionante, pois a magia do cinema está prestes a invadir os corações de todos os bonitenses!

O que pode ser melhor do que unir a diversão da sétima arte com o aconchego do seu próprio bairro? Com entrada gratuita para toda a família, o projeto “Cinema no Bairro” levará filmes emocionantes e divertidos para diferentes pontos da cidade, proporcionando momentos inesquecíveis a todos.

Venha viver a magia do cinema sob o céu estrelado!

Você está convidado(a) a reunir seus amigos e familiares, pegar suas cangas ou cadeiras de praia e se acomodar para aproveitar essa experiência única e emocionante. Esqueça as preocupações do dia a dia e entregue-se ao prazer de se emocionar com grandes histórias que vão encantar crianças, jovens e adultos.

O “Cinema no Bairro” é uma oportunidade perfeita para reviver o espírito de comunidade, fortalecer laços e criar memórias especiais com aqueles que você ama. As telonas serão montadas em locais estratégicos, garantindo acessibilidade e diversão para todos os moradores de Bonito.

Contamos com a presença de cada um de vocês! Abaixo a programação de agosto:

Dia – 04/08 – Praça do Bom Viver 2

Dia – 10/08 – Vila América

Dia – 16/08 – Vila Machado

Dia – 26/08 – Assentamento Santa Lúcia

Horários e dias sujeitos a alteração, devido a previsão do tempo.