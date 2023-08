Circuito de Xadrez 2023 acontece neste domingo em Bonito

Divulgação/ Assessoria

A cidade de Bonito sediará a terceira etapa do Circuito MS Xadrez Sem Fronteiras 2023 que será disputado domingo, 6 de agosto, na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, a partir das 9h.

O Circuito MS Xadrez Sem Fronteiras 2023 têm por objetivo manter o intercâmbio entre os enxadristas de todo o Brasil e de outros países e proporcionar a confraternização, e aumentar os laços diplomáticos entre os países da América do Sul.

A premiação será medalhas no geral do 1º ao 5º lugares. Também serão premiados os melhores nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Feminino. Será disputado no sistema suíço em 5 rodadas com 15 minutos nocaute.

A inscrição poderá ser feita com Augusto Samaniego contato +55 67 99608-0804.

A taxa de inscrição geral absoluto R$35.00. Alunos das escolas de Bonito R$ 20.00.

Para participar o enxadrista tem que estar cadastrado na Liga Brasileira de Xadrez – LBX.

Link LBX – https://lbx.org.br/

O árbitro principal é Augusto Samaniego, a diretora e árbitra auxiliar Mônica Benitiz. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, por meio, da Secretaria de Esportes de Bonito e apoio cultural da Loja Pata Chic em Corumbá, da empresária Valéria Almeida.