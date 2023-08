CMU de Bonito passa por revitalização e ampliação de quadras

Local está sendo revitalizado / Divulgação

O CMU (Centro de Múltiplo Uso) de Bonito está recebendo uma série de ações para revitalização e melhoria do espaço físico, visando o conforto da população, que utiliza o local diariamente para a pratica de atividades físicas e recreativas. O local também será utilizado durante o XXII Festival de Inverno de Bonito, com uma programação kids, que vai de oficinas e brincadeiras, até show musical com as bandas ‘Mundo Bita’ e ‘Palavra Cantada’.

Confira o que está sendo feito:

– reforma e pintura das quadras,

– construção de mureta na divisão das quadras de areia e pista de skate,

– reforma da rampa de acesso ao auditório,

– troca da iluminação,

– pintura completa do prédio e

– construção de quadra exclusiva para Beach Tênis.

O CMU abriga a Secretaria Municipal de Esportes desde o início de fevereiro de 2017, quando começou a funcionar e conta com um edifício sede, auditório para 90 pessoas, lanchonete, banheiros, pátio (amplo) para alongamento, exercícios sem aparelho, shows e aulas de dança; pista de caminhada; quadras poliesportivas (futsal, vôlei, tênis, basquete e handebol); campo de areia para vôlei de praia futevôlei e beach tennis; campo de futebol society (suíço) – com dimensão de 40 X 60 metros, além de uma pista de skate. São oferecidas aulas de zumba e yoga por meio de parcerias no local.