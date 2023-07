Com direito a pé de livro, 7ª Feira Literária de Bonito encerra nesse domingo

A 7ª Feira Literária de Bonito - FLIB aconteceu entre os dias 05 a 09 de julho de 2023, e teve por objetivo caracterizar um espaço essencialmente voltado para a literatura.

O trabalho junto as escolas Municipais de Bonito e de seu entorno e as atividades voltadas para o público em geral apresentaram o autor, o livro e o leitor como figuras centrais.

O contato direto com o livro e com autores é parte necessária na formação do leitor, ampliando seu repertório e acesso para a linguagem diferenciada do texto literário

FLIB

Desde as primeiras edições, a Feira Literária de Bonito tem buscado ressaltar que a leitura literária apresenta a leitores e leitoras uma relação respeitosa com seu entorno, na medida em que nos torna mais sensíveis e críticos. Narrada ou experimentada, a literatura é uma fonte ética e estética indiscutível das nossas relações com o outro e com nosso território.

A 7ª FLIBonito tem como eixo principal a relação Literatura e Natureza, que permeou as propostas anteriores, dada a urgência de se pensar qual história da vida humana pretendemos contar para nós mesmos e para as gerações futuras. A Literatura Brasileira sempre foi pródiga em apresentar a Natureza em todas as suas configurações paisagísticas, seja na fartura do verde ou na miséria da seca, fazendo-se cenário ou personagem, exibindo o comportamento das sociedades com seus espaços territoriais.