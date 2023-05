Comarca de Bonito seleciona estagiários de vários cursos

Divulgação

Estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições para o processo seletivo de estagiários dos cursos de Administração, Gestão Pública, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Serviços Jurídicos da comarca de Bonito. Elas podem ser efetivadas das 13 às 18 horas na Secretaria da Direção do Foro, situada na Rua Clóvis Cintra, nº 1035, Vila Donária.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova dissertativa, aferindo-se o grau de aproveitamento dos candidatos inscritos, com o objetivo de selecionar alunos regularmente matriculados, do terceiro ao oitavo semestre dos cursos superiores, em instituições de ensino públicas ou particulares. O certame acontecerá no dia 2 de junho, das 8 às 10h30, no Fórum da Comarca.

O exercício de estágio terá a duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação por igual período, e o estagiário deverá comparecer diariamente ao local determinado pela Administração, para cumprir jornada de estágio de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3255-1271, entre 13 e 19 horas.