Começou Bonito! 93ª Cavalgada de São Pedro Apóstolo! Tradução e Cultura do nosso povo

Bonito celebra hoje, quinta-feira, 29, a 93ª Festa de São Pedro, santo católico considerado padroeiro do município. Além de ser uma festa religiosa, a data adquiriu caráter histórico e é uma das tradições culturais mais marcantes da cidade.

A abertura das festividades teve alvorada festiva, pouco depois de 6 horas da manhã, com a apresentação da Banda Municipal em frente à Capela Sagrada Família, seguido pela tradicional cavalgada, que saiu do Clube do Laço Nabileque às 7 horas, finalisando na Pousada Ouro Preto

No período da noite, de hoje até domingo (2) serão realizadas quermesses em frente à igreja, ao lado da Praça da Liberdade, com danças de quadrilhas, comidas típicas e música ao vivo. As celebrações da 93ª Festa de São Pedro contam com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Governo, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

EVENTO CULTURAL É O MAIS ANTIGO DA CIDADE

A razão pela qual São Pedro se tornou o padroeiro da cidade foi relatada pelo padre Paulo Nunes de Araujo, ex-pároco da cidade de Bonito:”Foi no início de 1928, o então Distrito de Paz de Bonito recebeu festivamente a visita do Padre salesiano João Crippa, de Campo Grande, o qual celebrou aqui a primeira Missa campal.

Nessa ocasião, o Capitão Manoel Inácio de Farias doou um terreno para a construção de uma Capela.

Assim, com a ajuda da comunidade, o Sr. Salvador Castilho, carpinteiro de origem espanhola, construiu uma Capela de madeira com cobertura de zinco, a qual foi inaugurada no dia 29/06/1928, festa de São Pedro Apóstolo. Por isso, o Apóstolo foi designado Padroeiro da comunidade católica e do Distrito de Paz de Bonito”.

De acordo com o padre Paulo Nunes “foram confeccionados os estandartes do padroeiro, decorando a Rua da Missa Campal, realizando a Alvorada Festiva com a queima de fogos”. Já na década de 50 foi incorporada, em parceria com o Clube de Laço Nabileque, a Cavalgada de São Pedro, também uma expressão já tradicional da cultura popular bonitense.