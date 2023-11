Competições esportivas movimentam final de semana em Bonito

Bonito recebeu esse fim de semana várias competições esportivas como: beach tennis, judô, fisiculturismo e futebol. Todos os eventos tiveram o apoio da Prefeitura de Bonito por meio das Secretarias de Esporte e Turismo, Indústria e Comércio.

Estadual de Beach Tennis

No sábado (25) e domingo (26), foi realizada a Etapa do Estadual de Beach Tennis no Balneário Municipal de Bonito, o evento foi organizado pela Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul.

Participaram mais de 100 duplas de Campo Grande, Dourados, Sidrolândia, Jardim e Bonito. A competição contou com quatro categorias Pró A, B, C e D nos gêneros Masculino, Feminino e duplas Mistas.

“O Estadual de Beach Tennis é mais um grande evento em parceria da Federação de Beach Tennis de MS que vem para fomentar a modalidade e a economia no município, sou grato pela parceria e pelo apoio que nosso prefeito Josmail Rodrigues tem dado a todos os eventos esportivos.” disse o Secretário de Esportes Marcelo de Souza.

Judô

O Instituto Silvio Rosa realizou no sábado (25), a cerimônia de graduação dos alunos do judô. O prefeito Josmail Rodrigues, participou do ato e destacou “O esporte é a melhor ferramenta que temos para manter nossas crianças e adolescentes no caminho certo, ensinando disciplina e responsabilidade. Parabéns ao Sansei pelo trabalho, vamos continuar buscando formas de investir e incentivar o esporte em Bonito.”

Copa Mutante

Bonito recebeu a 6ª Copa Mutante de Fisiculturismo. A pesagem aconteceu na sexta (24) na Academia Físico e Forma, já a competição foi realizada no sábado (25) na quadra da Escola Bonifácio Camargo Gomes.

O Fisiculturismo é uma prática que visa o desenvolvimento dos músculos corporais a partir da hipertrofia muscular, ou seja, aumento no volume da massa muscular. O objetivo da modalidade não é apenas testar quem levanta mais peso, mas quem possui a melhor definição dos músculos do corpo. Nas competições entre os fisiculturistas a força, a proporção e o tamanho dos músculos.

Liga Terrão MS

No domingo (26), no Estádio Municipal, o Sport Clube Real Bonito fez história na Liga Terrão de Mato Grosso do Sul, a maior competição de futebol amador do Estado. A equipe bonitense venceu pelo placar de 2×1 a equipe campo-grandense Estrela Auto Peças e classificou para as semifinais da Liga. Agora o Real Bonito tem pela frente WR Hortifruti ou Casarão Nova Lima.

O sorteio da data e local acontece nesta segunda-feira (27).