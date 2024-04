Comunicado sobre o corte de fios da iluminação pública

A Prefeitura de Bonito vem a público repudiar uma situação recorrente em nosso município, com o corte de fios da iluminação pública, por parte de empresas particulares de telefonia, internet e energia, que resultam em diversos postes sem energia pela cidade.

Estamos recebendo denúncias pelos nossos canais oficiais, bem como pela empresa responsável pela manutenção da iluminação pública do município, no qual os moradores relatam que após determinada empresa particular realizar algum serviço na rua, os postes ficaram sem energia e quando checado, é constatado que os fios que ligam as luminárias foram cortados.

Entendemos que a situação pode não ser intencional, porém tem causado prejuízo aos cofres públicos e danos a população, que sofre com a falta de iluminação nas ruas e consequentemente, com a falta de segurança.

Vale ressaltar que dano ao patrimônio público é crime, passível de multa e prisão e que a partir deste comunicado, iremos intensificar a fiscalização e punir os responsáveis.

Também colocamos o canal de atendimento ao público para sugestões e reclamações da iluminação pública (67) 99248-1723 a disposição da comunidade para denúncias nesse sentido.