Contemplados com casas do rodoanel são convocados para sorteio de quadras e lotes em Bonito

Ao todo, são 60 imóveis, que já estão finalizadas / Divulgação/ Assessoria

A Prefeitura de Bonito convoca todos os moradores da Rotatória da Vila Machado, que serão contemplados com as casas do rodoanel, para participara do sorteio de quadras e lotes, que será realizada nesta sexta-feira, dia 28, na Câmara Municipal de Bonito, às 8h30.

Ao todo, são 60 imóveis, que já estão finalizadas e devem ser liberadas aos moradores no próximo mês, após conclusão das obras de infraestrutura (drenagem e pavimentação), que estão realizadas pela Prefeitura de Bonito.

“A entrega dessas casas marca o início de um sonho da população bonitenses, porque após a remoção das famílias do local, poderemos dar início a construção do rodoanel da nossa cidade e tirar os veículos pesados do centro de Bonito. Agradeço muito ao ex-governador Reinaldo Azambuja e ao atual governador Eduardo Riedel, que na época era nosso secretário de Infraestrutura, que ajudaram a construir isso”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

A iniciativa é do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), com apoio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab).