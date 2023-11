Confira os campeões da Copa Municipal de Voleibol de Bonito

Copa Municipal ocorreu em Bonito / Divulgação

A Copa Municipal de Voleibol trouxe fortes emoções no último final de semana, 27 e 28 de outubro, com as semifinais e finais nas categorias adulto masculina e feminina, o evento organizado pelo professor Antônio Michel com o apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.



A competição contou com a participação de cerca de 130 atletas sendo 6 equipes femininas e 7 masculinas. Foi o último evento realizado antes da interdição do Ginásio de Esportes para o início da reforma.



“É muito bom ver esta galera do voleibol evoluído novamente, já tivemos bons resultados a nível estadual este ano, o retorno da copa turismo foi um sucesso, como também agora a Copa Municipal de Voleibol, isso nos motiva e da prazer em continuar o trabalho na gestão do esporte de Bonito. Gratidão ao prefeito Josmail Rodrigues pela oportunidade e apoio.” disse o Secretário Marcelo de Souza.



Confira as equipes vencedores e a colocação final.

Adulto Masculino

Campeão – APOLO “A” VOLEIBOL

Vice-campeão – BDB VOLEY

3º colocado – APOLO 06

Adulto Feminino

Campeão – ALFAS VOLEI

Vice-campeão – UPV VOLEIBOL

3º colocado – BBD VOLEIFEMININO