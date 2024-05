Corrida do Trabalhador tem participação de mais de 300 atletas

A Corrida do Trabalhador, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Fundesport, por meio da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), contou com a participação de 308 atletas, sendo a grande maioria de moradores do município. O evento foi realizado nesta quarta-feira – 1º de maio – em alusão ao Dia do Trabalhador.

O atleta paraolímpico Yelrsem Jacques, que tem família bonitense, participou do evento, abrilhantando ainda mais a competição.

O evento ainda contou com apoio do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito e Trânsito (Demtrat), Polícia Militar, Guarda Municipal, Detran-MS, Secretaria da Saúde e Corpo de Bombeiros.

“Grato mais uma vez a Deus por mais um grande evento, grato a todos os 270 trabalhadores bonitenses e 38 turistas participantes, que fizeram a festa no Balneário Municipal e agradeço a toda equipe da Prefeitura de Bonito e demais secretarias pelo apoio de sempre” disse o secretário de Esportes Marcelo de Souza.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito