Corrida Master Farma movimentou fim de semana esportivo em Bonito

O fim de semana contou com a realização da 2º edição da Corrida da Farmácia Central Master Farma Running 2023, o evento teve a participação de mais de 200 atletas entre homens e mulheres e foi organizado pelo empresário Juliano Rogling com o apoio da Fundesporte (Fundação de Desportes de Mato Grosso do Sul) e da Prefeitura Municipal de Bonito.

Os vencedores foram premiados com troféus e medalhas além de premiação em dinheiro para os 3 melhores de cada categoria, o evento ainda teve a participação de muitos idosos do Projeto Conviver que faz parte das ações da Secretaria de Assistência Social e participaram da caminhada de 3km, no sábado teve ainda a corrida kids que incentivou a criançada a começar neste esporte tão apaixonante.

“As corridas de ruas e trilhas hoje são eventos que fazem parte quase que mensalmente do calendário esportivo e turístico do Município, isso fomenta não só a economia local mas também motiva a muitos a manterem hábitos saudáveis livrando jovens, adultos e idosos da ociosidade do dia a dia. Agradeço a Secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, pela parceria nestes eventos, e ao Prefeito Josmail Rodrigues pelo olhar que tem dado ao esporte de Bonito” disse o Secretário de Esporte Marcelo de Souza.