Curso 'Arte de comunicar e vender mais' forma 14 pessoas em Bonito

Alunos fizeram capacitação / Divulgação Prefeitura de Bonito

O curso “Arte de Comunicar e Vender Mais” formou 14 pessoas em Bonito. O projeto faz parte do Programa de Qualificação para o Turismo.

O objetivo do curso é dar subsídios aos alunos para a precificação de produtos e serviços, considerando os aspectos financeiros e mercadológicos das organizações comerciais.

A iniciativa é da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e do SENAC.

O curso foi destinado a profissionais que desejam melhorar o processo de precificação na sua operação comercial. No curso também foi abordado definição de preço de venda de produto ou serviço conforme objetivos de comercialização.

O prefeito Josmail Rodrigues reforçou a necessidade de qualificação e importância de aproveitar as oportunidades “no nosso município temos muitos jovens dispostos a trabalhar, com vontade de aprender e os cursos ofertados são uma excelente oportunidade. Então eu acredito que o município só tem a ganhar, seja com o profissional qualificado, seja com o serviço melhor ofertado” destacou.

A Secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, ressaltou o programa de Qualificação para o Turismo tem como objetivo fortalecer o mercado local, por meio da qualificação da mão de obra, também gerando oportunidade para os jovens, que estão a procura do primeiro emprego. “Estamos tendo ótimos resultados, muitos dos participantes já saem dos cursos empregados’’, concluiu.