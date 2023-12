Curso de decoração de frutas e legumes forma 16 pessoas em Bonito

Assessoria/ Divulgação

Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e do SENAC, ofertou o curso “Decoração com Frutas e Legumes” entre os dias 04 a 08 de dezembro/2023, como parte do Programa de Qualificação para o Turismo, dentro do Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito.

Foram capacitadas 16 pessoas, ministrada pela Instrutora: Vera Regina Krabbe, sendo especialista na área destacou que o curso de decoração e escultura de frutas e legumes é uma arte milenar, são verdadeiras obras de arte, que o cliente inicialmente come com os olhos. Transformar em arte comestível é a técnica que apresentamos neste curso, o profissional responsável na gastronomia que executa esta arte é o Garde Manger ), a importância de aperfeiçoar, e tem como objetivo, Oportunizar ao aluno o aprendizado das técnicas de esculpir esculturas e arranjos em frutas e legumes, higiene e manipulação de alimentos Técnicas de manuseio das ferramentas para esculpir frutas e legumes Métodos de aquisição, conservação e armazenamento dos produtos antes e depois de elaborados Técnicas de cortes para criação e confecção de enfeites e decoração culinária Técnica tailandesa para esculpir frutas e desenvolvimento de peças esculpidas em formato tridimensional esculturas a serem produzidas: Flores de legumes, melancia, animais e outros. Montagem da mesa para buffet com composição.

A técnica Aplicar tem vários passos:

– A escolha da matéria prima que será esculpida, considerando o formato, cores e Tamanho.

– Outro ponto importante é a higienização correta das frutas e legumes, que devem estar de acordo com os procedimentos da vigilância sanitária.

– Saber a origem e história da arte de esculturas em frutas e legumes.

– Entender aplicação desta arte no sentido do que é decoração apenas e o que será comestível.

– A técnica aplicada de cortes para cada fruta e legumes.

– Técnica de armazenamento

– Apresentação com a montagem de mesa de decoração em frutas e legumes.

– A importância em utilizar a criatividade de cada uma temática.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori destacou que objetivo dos cursos ofertados ao longo do ano é justamente capacitar a comunidade local para que elas tenham ainda mais oportunidades de trabalho e também possam empreender. “Estamos encerrando o Programa de Qualificação para o Turismo, com dois cursos realizados nesta semana que foram extremamente produtivos e que contou com a participação de varias pessoas. No próximo ano daremos continuidade no Programa de Qualificação para o Turismo, que nos iniciou em 2022 e com certeza tem trazido resultados extremamente importantes para nossa cidade”.

“Parabenizo toda a equipe da Sectur e agradeço a todos os parceiros que tivemos, Senac, Sebrae, Sindicato Rural, Corpo de Bombeiros, enfim todos que nos ajudaram a atender nossa comunidade com oferta dos mais variados cursos ao longo deste ano. E claro, parabenizo todos os participantes pela inciativa pessoal de se capacitar e em muitos casos, de empreender. Desejo sucesso na caminhada de todos e vamos continuar buscando novos cursos e capacitações para 2024”, disse o prefeito Josmail Rodrigues.

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio em parceria com diversas instituições. Para maiores informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas, ligar no telefones: (67)992089197 e 3255 2160.