Curso de oratória forma 20 participantes em Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAC/MS, ofertou o curso “Oratória a Arte da Comunicação Eficaz”, entre os dias 20 a 24 de maio e contou com 20 participantes. O curso faz parte do Programa de Qualificação para o Turismo, que esta previsto no Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito.

Curso tem como objetivo apresentar ao público interessado técnicas para vencer o medo de falar em público, proporcionando o desenvolvimento de competências que proporcionarão o alcance de uma comunicação assertiva, considerando a organização, domínio dos equipamentos de suporte ao discurso, perfil do público e o autocontrole como elementos fundamentais, introdução a conceitos de comunicação e apresentação, ações necessárias a preparação da apresentação, estrutura da apresentação, o apresentador, perfil do orador e do apresentador.

Também foram abordados o passo a passo para uma excelente comunicação, o medo de falar em público, ritmo, criatividade e poder de síntese, dimensionar parâmetros de auditórios e públicos de forma eficientes, emoção na oratória, poder de argumentação, a importância da voz e da dicção para a apresentação e ética profissional.

A coordenadora do Programa de Qualificação para o Turismo, Naiara Vieira dos Santos, reafirma que todos os cursos são de suma importância para o crescimento de todos e que essas capacitações vem para somar e contribuir direta e indiretamente aos que atendem na área do turismo, salientando ainda a importância do Programa de Qualificação para o Turismo, que tem o poder de transformar as vidas das pessoas. “É gratificante ver a participação da comunidade local, estar preparados para um bom atendimento aos nossos turistas.

O Programa de Qualificação para o Turismo foi criado em 2022, pela Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio em parceria com diversas instituições. Para maiores informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas, ligar no telefones: (67)992089197 e 3255 2160.

Para maiores informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas, ligar no telefones: (67) 992089197 e 3255 2160.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito