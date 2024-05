Curso 'Delícias no Anzol' marcou o 2º Festival de Pesca Esportiva

Com o objetivo de aprimorar técnicas de gastronomia para ofertar serviços diferenciados para turistas, o Distrito Águas do Miranda, localizado a cerca de 70 quilômetros de Bonito, recebeu a oficina “Delícias no Anzol: fisgado pelo sabor”, ministrada pelo chef de cozinha e turismólogo Marcílio Galeano. Com realização do Sebrae/MS, a capacitação marcou a abertura do 2º Festival de Pesca Esportiva no local, iniciativa da Prefeitura de Bonito, com o apoio do Governo do Estado e do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB).

A oficina ocorreu na última sexta-feira (26), na Escola Municipal Rural Professor Francisco Anísio Corrêa Ferreira, com o objetivo qualificar pessoas ligadas à atividade pesqueira e turística para oferecer um serviço diferenciado a quem visita o estado. Na ocasião, pescadores e entusiastas aprenderam receitas consagradas internacionalmente como o Ceviche, um prato de origem peruana que leva peixe cru e pode ser feito na beira do rio.

“O Distrito de Águas do Miranda vem se consolidando como um destino turístico de pesca, a ação ocorreu inclusive na abertura do Festival de Pesca Esportiva. Através das técnicas aprendidas os participantes conseguirão entregar receitas e um produto turístico inovador e de valor agregado, é a gastronomia regional sendo potencializada e se tornando oportunidade de renda”, disse a analista-técnica do Sebrae/MS, Lorrany Godoy.

Como parte da oficina, cada participante recebeu um kit contendo receitas impressas, sacola térmica, tábua plástica, faca, potes de armazenamento, hashi descartável, pegador inox, cumbuca de servir, uma camiseta personalizada, um chapéu típico do homem pantaneiro, além de álcool e luva descartável para auxiliar com os padrões de higiene.

O chef que ministrou a oficina, Marcílio Galeano, que também é graduado em Turismo, comenta que a culinária está interligada aos locais turísticos. “Quando o viajante decide ter uma experiência em algum lugar, ele terá lembranças desse momento. Então, essa qualificação vem para entregarmos uma experiência ainda melhor para quem vier visitar o Mato Grosso do Sul. E, nada melhor do que fisgar os nossos clientes, que são os turistas, pelo estômago”, destacou.

Participantes aprovaram a iniciativa:

A coordenadora do Programa de Qualificação para o Turismo, senhora Naiara Vieira dos Santos, reafirma que todos os cursos são de suma importância para o crescimento de todos, e que essas capacitações vem para somar e contribuir diretamente e indiretamente aos que atendem na área, a coordenadora salienta ainda a importância do Programa de qualificação do Turismo tem o poder de transformar a vidas das pessoas: “É gratificante ver a participação da comunidade do Distrito Águas do Miranda estarem preparados para um bom atendimento no ramo gastronômico, tendo um crescimento profissional e certamente terão mais oportunidades no mercado de trabalho.

A pescadora e cozinheira, Scarlett Lorena Bratt, conta que veio até a oficina buscando aperfeiçoar seus conhecimentos e saiu satisfeita ao aprender novos cortes. “Eu estou me profissionalizando na área para atender melhor meus clientes e gostei de aprender os cortes do ceviche e do sashimi, que são diferentes. Gostei muito e valeu à pena participar”, relatou.

Para a coordenadora de ensino médio e extensão da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, Jaqueline Aparecida dos Santos, a oficina superou as expectativas e forneceu dicas importantes não apenas sobre culinária, mas também sobre hospitalidade e atendimento.

“O curso superou minhas expectativas, sendo de excelente qualidade, com um professor muito didático que nos ensina a trabalhar com os recursos da nossa comunidade. A parte mais interessante para mim foi o trabalho em grupo e aprender a importância de conquistar os clientes, não só na cozinha, mas em todos os aspectos da vida. Aprendi muito sobre como atender melhor as pessoas e como isso pode impactar positivamente a nossa comunidade e o turismo local” ressaltou a participante.

Poder trabalhar a Gastronomia regional também chamou a atenção dos participantes. Para o militar da Marinha do Brasil, Robson de Oliveira, a capacitação foi uma oportunidade de explorar essa culinária local, além de aprimorar os conhecimentos no preparo de pratos à base de pescados.“A parte mais inspiradora foi o estímulo para refinar o que nós já temos no dia a dia, mas trazendo a visão de empreendedorismo para melhorar a experiência do prazer de se alimentar com pescado fresco e desfrutar de cada refeição com prazer e satisfação”, disse.

A oficina “Delícias no Anzol: fisgado pelo sabor” é promovida pelo Sebrae/MS para capacitar empreendedores ligados ao trade turístico do Estado. Só neste ano, já foram realizadas capacitações em Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Três Lagoas, Miranda, Aquidauana e agora em Bonito.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito