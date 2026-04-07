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Justiça

Defensoria Pública promove diálogo sobre memórias indígenas em Bonito

O evento promoveu um espaço de intercâmbio cultural com foco nas narrativas e saberes dos povos originários

Da redação

Publicado em 07/04/2026 às 16:08

Atualizado em 07/04/2026 às 17:18

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Divulgação/ DPMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou a roda de leitura “Entre Mundos – Memórias Indígenas em Palavras e Imagens” na última quarta-feira (1º), em Bonito.

A ação, organizada pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e da Igualdade Étnico-Racial (Nupiir), aconteceu na Casa da Memória Raída e marcou a abertura da programação do Abril Indígena no município.

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O evento promoveu um espaço de intercâmbio cultural com foco nas narrativas e saberes dos povos originários.

A atividade contou com a participação da escritora e pedagoga Luciana Kinikinau e da fotógrafa San Kaiowá, que compartilharam experiências artísticas e memórias ancestrais com o público local.

Para a coordenadora auxiliar do Nupiir, defensora pública Thaís Roque Sagin Lazzaroto, a iniciativa fortalece a defesa dos direitos humanos.

“A atividade permitiu o contato direto com expressões artísticas e memórias indígenas, o que contribui para o enfrentamento ao racismo estrutural por meio da escuta e do conhecimento”, afirmou.

A roda de leitura foi realizada em parceria com a Casa da Memória Raída e o Clube de Leitura de Bonito. O encontro possibilitou a troca de saberes e o contato da comunidade com obras que valorizam a identidade étnica e cultural das populações tradicionais da região.

As ações da Defensoria Pública dentro da programação do Abril Indígena seguem em diversas comarcas do Estado ao longo do mês.

O objetivo é dar visibilidade às pautas das comunidades indígenas e assegurar o acesso à justiça e a preservação dos direitos sociais.

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