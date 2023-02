Defesa Civil emite alerta para chuvas torrenciais em Bonito

Há pontos de alagamento na MS-382, entre Bonito e Guia Lopes, com alto índice de acidentes / Bonito Mais

A Defesa Civil de Bonito emitiu alerta para chuvas torrenciais, que podem causar pontos de alagamento na cidade.

Choveu 50mm apenas entre 7h30 e 8h30, na cidade de Bonito.

A orientação da Defesa Civil de Bonito é para os moradores se protejam da enxurrada e não tentem atravessar pontes e áreas de enxurrada pesada, bem como se possível evitem locais de alagamento e aguardem o final da tempestade.

Conforme informação repassado pelo agente da PRF, também há pontos de alagamento na MS-382, sentido Guia Lopes a Bonito, passando a Ponte do Rio Miranda – para quem vai de Bonito antes da ponte trecho encontra-se alagado, com alto risco de acidente.

Não havendo rede de apoio, a orientação é que entrem em contato imediato com a Secretaria de Assistência Social pelo número (67) 99386464 – falar com Suelen Moura ou diretamente no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), localizado na Vila Marambaia.

Havendo necessidade de apoio para aberturas de drenagens de emergência devem ligar para o Secretário de Obras, Luiz Alberto Busanello pelo número (67) 99250-6152.

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado para resgates por meio do 193 e a Guarda Municipal pelo 3255-2107.