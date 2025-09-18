DEMTRAT leva educação para o trânsito à Flib com oficinas e atividades interativas

Assessoria de Comunicação

No estande do DEMTRAT, os visitantes podem participar de jogos educativos, contação de histórias e oficinas práticas, além de aprender sobre temas atuais, como o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e a importância de adotar atitudes seguras no trânsito.

O trânsito também faz parte da nossa cultura. Por isso, o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DEMTRAT) está presente na Feira Literária de Bonito (Flib), levando ao público uma série de atividades voltadas à conscientização e à segurança viária.

A proposta é mostrar, de forma interativa e acessível, que a vida é o bem mais valioso e que pequenas mudanças de comportamento podem salvar vidas no dia a dia do tráfego.

