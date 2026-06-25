Demtrat realiza vistoria em veículos do transporte escolar de Bonito

Ação tem como objetivo garantir que toda a frota utilizada em Bonito esteja em conformidade com a legislação vigente / Divulgação

A Prefeitura de Bonito - por meio do Demtrat (Departamento Municipal de Transporte e Trânsito) - realizou a vistoria dos veículos que operam no transporte escolar do município. A ação tem como objetivo garantir que toda a frota esteja em conformidade com a legislação vigente e ofereça condições adequadas e conforto aos estudantes.

Durante as inspeções, são verificados itens relacionados à documentação do veículo e do condutor, identificação externa, equipamentos obrigatórios e condições gerais de segurança. Também entram na avaliação aspectos operacionais e estruturais, como licenciamento, habilitação e capacitação dos motoristas, funcionamento do tacógrafo, estado dos pneus, freios, iluminação, cintos de segurança, saídas de emergência e conservação geral dos veículos.

Além disso, os técnicos analisam as condições internas, incluindo fixação dos bancos, limpeza, higiene, piso antiderrapante e sinalização das saídas de emergência. Também são observados os dispositivos de acessibilidade nos veículos destinados ao atendimento de estudantes com deficiência.

Ao final do processo, os veículos podem ser classificados como aprovados, aprovados com ressalvas ou reprovados, de acordo com os critérios estabelecidos pela fiscalização.

A iniciativa, de acordo com a administração municipal, reforça o compromisso com a segurança e a qualidade do transporte escolar oferecido aos alunos da rede pública.