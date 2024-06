Demurf convoca pré-selecionados no Residencial Rio da Prata (III) para apresentação de documentos

O Departamento de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), em parceria com a Associação de Apoio a Habitação Popular e Reforma Urbana de Mato Grosso do Sul (AAHPRUMS) e a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) convoca os pré-selecionados para o Programa Habitacional Residencial Rio da Prata – Módulo III – FGTS, abaixo relacionados, para no prazo de 10 (Dez) dias, à contar da data de publicação deste edital (24/06/2024), comparecerem na sede do DEMURF, na Rua Cel. Pilad Rebuá – n° 1.780 – em anexo ao pátio da Prefeitura, munidos dos devidos documentos, para verificação de dados cadastrais, bem como, confirmação de interesse em prosseguir no certame.

O não comparecimento estritamente dentro do prazo estabelecido, caracterizará a DESISTÊNCIA do beneficiário pré-selecionado em prosseguir no programa acima especificado, bem como ocasionará a convocação.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito