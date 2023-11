Desvio sobre o córrego Onça, no Distrito Águas do Miranda, está liberado

O desvio foi feito com a instalação de duas linhas de tubulação / Divulgação/ Assessoria

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, informa que o desvio sobre o córrego Onça, que dá acesso a vários pesqueiros da região do Distrito Águas do Miranda, já foi concluído, uma vez que a ponte do local foi derrubada por uma carreta com sobrepeso de carga na última sexta-feira (3).

O desvio foi feito com a instalação de duas linhas de tubulação, pouco metros abaixo do local onde a ponte caiu. A ponte, por sua vez, foi completamente desmontada e a madeira removida do local para armazenamento correto, até que seja possível a reconstrução da mesma.

Vale ressaltar que esta ponte havia sido completamente reformada no início de 2021 e o valor da obra foi de R$ 69,6 mil. Na ocasião foram instaladas placas de sinalização sobre o limite de peso, sendo 15 toneladas, porém a carreta responsável pelo acidente desta semana, estava com carregada com fosfato e pesando mais de 40 toneladas.