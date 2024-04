Devido ao aumento no volume do rio, Balneário de Bonito é fechado

Balneário de Bonito / Divulgação

O Balneário Municipal de Bonito amanheceu nesta terça-feira (2) com os portões fechados, devido ao aumento expressivo do volume de águas no Rio Formoso, ocasionado pelas chuvas.

Segundo o prefeito, Josmail Rodrigues, o temporal não causou estragos significativos. “A chuva não foi muito intensa, foi leve, mas é que choveu demais na cabeceira do Rio Formoso. Teve pouco cruzamento de água”, disse ao Campo Grande News.

Ainda conforme Josmail, a chuva foi de 52 mm, mas na bacia do Rio Formoso o volume foi de 90 a 95 milímetros. O fechamento é para a segurança dos turistas e residentes e que a medida deve durar de um a dois dias.

O Corpo de Bombeiros da cidade reafirmou que não houve estragos e que a ação é devido à água ficar turva e apresentar perigo aos banhistas. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, Bonito registrou um pouco mais do que o anunciado pelo prefeito, 59,2 milímetros. A velocidade do vento atingiu 68,8 km.

A previsão do tempo para esta terça-feira é de sol, muitas nuvens de manhã e pancada de chuva à tarde e à noite. A máxima deve ficar em 32 °C e a mínima em 21 °C.