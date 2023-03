Distrito completa 20 anos / Bonito Mais

O Distrito Águas do Miranda completa 20 anos nesta quinta-feira, 23 de março. O distrito faz parte do município de Bonito e era antigamente conhecido como Vila Águas do Miranda.

A pequena vila era ligada o então Distrito do Jaboti, criado em 1965. Segundo o Bonito Mais, como o local já estava bastante povoado e o distrito do Jaboti abrangia uma série de propriedades rurais, distantes uma da outra, os moradores da vila se organizaram. Com apoio do então vereador Irson Casanova, eles criaram uma sede do distrito na vila e sugeriram a mudança do nome para Distrito Águas do Miranda, valorizando o local.

Então no dia 23 de março de 2003 foi sancionada pelo então prefeito Geraldo Marques a lei municipal nº 953, criando o Distrito Águas do Miranda e estabelecendo a nova sede na vila.

Atualmente o distrito conta com cerca de 1000 moradores, possui escola, unidade de saúde e comércio estruturado, com algumas opções de restaurantes, pousadas e mercados para atender aos visitantes, tendo o turismo de pesca como principal fonte de economia.