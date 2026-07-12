Domingo tem literatura, dança, teatro e música no encerramento da FLIB

Último dia da programação na Praça da Liberdade terá debate, lançamentos de livros, apresentações culturais e show de Alzira Espíndola
Ido Michels, Batsarah Corpo & Dança, Cateura (PY) e Alzira Espíndola: programação encerra 10ª FLIB / Divulgação/Montagem O Pantaneiro
A 10ª FLIB (Feira Literária de Bonito) chega ao último dia de programação neste domingo (12), reunindo literatura, artes cênicas, dança e música na Praça da Liberdade. Ao longo da semana, o evento recebeu escritores, pesquisadores, artistas e milhares de visitantes em uma programação gratuita que consolidou Bonito como um dos principais polos culturais de Mato Grosso do Sul.
Além das atrações literárias, a feira também abriu espaço para oficinas, debates, lançamentos de livros, apresentações culturais e shows musicais, valorizando a produção artística regional e nacional.
Confira a programação deste domingo:
13h30 às 17h – Livraria FLIB
Lançamento de livros.
14h às 18h – Tenda Flibinha
Atividades com Ramona Rodrigues.
14h às 15h – Palco Literário
Debate "O que é identitarismo?", com Douglas Barros e Hilza Ferri.
Mediação de Ido Michels.
18h às 19h – Palco Principal
Apresentação LUMA, com o Ballet Municipal de Bonito e a Companhia Juvenil de Danças.
19h às 20h – Palco Principal
Espetáculo de ballet com a companhia Batsarah Corpo & Dança.
20h às 21h – Palco Principal
Espetáculo Labirinto, da Cia. Selma Azambuja.
21h às 22h – Palco Principal
Show musical da banda Cateura, do Paraguai.
22h às 23h – Palco Principal
Encerramento da 10ª FLIB com show da cantora sul-mato-grossense Alzira Espíndola.
Ao longo de seis dias, a 10ª FLIB reuniu grandes nomes da literatura, do jornalismo, do cinema e da música brasileira, como Daniel Munduruku, Paulo Betti, Pedro Bial, Antônio Pitanga, Joel Pizzini, Itamar Vieira Junior, Luiz Antônio Simas, Sandra de Sá e Jorge Vercillo, além de escritores, pesquisadores e artistas de Mato Grosso do Sul. A programação também destacou a valorização da cultura regional, da produção literária, da inclusão e da diversidade cultural.
Programação desta sexta-feira
Trânsito
Trecho funciona em sistema pare e siga, com passagem de um veículo por vez sobre a estrutura
Tradição e cultura em Piraputanga
Festa na comunidade quilombola de Furnas dos Baianos terá apresentações culturais, praça de alimentação e R$ 3 mil em prêmios
Agronegócio
João Pedro Cuthi Dias explica os benefícios do fertilizante e sua aplicação no campo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS