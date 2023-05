Dono de mercado é preso pela venda de carne clandestina em Bonito

Carne clandestina foi descartada / Divulgação

Homem de 46 anos, proprietário do mercado, foi preso em flagrante no último sábado, dia 20 por vender carne clandestina em Bonito. Na ocasião, foi feito também o descarte sanitário da carne.

Conforme o boletim de ocorrência, a ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Regional de Jardim, Delegacia de Bonito, Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

As fiscalizações foram realizadas no Assentamento Guaicurus na Cidade de Bonito-MS, onde foi apurado que a carne vendida à comunidade era fruto de abate clandestino, sem observação das medidas sanitárias obrigatórias.

Conforme os investigadores, isso coloca em risco a economia e a saúde da população. As investigações seguem para apurar a origem do animal, bem como seu estado de saúde, se vacinado, podendo a conclusão agravar a situação do conduzido que será encaminhado à audiência de custódia.