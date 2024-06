Dr. Alberto Furini Vaz: Um Médico com Superpoderes da Saúde em Bonito

O clínico geral Dr. Alberto Furini Vaz chegou recentemente para somar e inovar no atendimento aos pacientes das unidades de saúde de Bonito, trazendo consigo uma abordagem única e divertida. Incorporando o espírito dos personagens infantis, ele não apenas trata das doenças, mas também educa sobre cuidados básicos de saúde de uma maneira lúdica e cativante.

Sua abordagem diferenciada foi evidenciada durante uma recente ação de prevenção de doenças realizada no ESF Donária, onde ele se vestiu como o icônico Power Rangers. "Ele ensinou as crianças a forma correta de lavar as mãos, por exemplo, e de forma lúdica, envolveu todos os pacientes que estavam na unidade. Foi muito gostoso de ver e acredito que será bem aceito pela comunidade", detalha a secretária de Saúde, Ana Carolina Colla.

O médico iniciou esse projeto vestido como o super-herói Homem-Aranha em Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul, logo após o período crítico da pandemia de COVID-19. A ideia inicial era reintegrar os pacientes às unidades de saúde após o período de isolamento, mas o sucesso do projeto foi tanto que ele decidiu incorporá-lo à sua rotina de atendimentos e agora o traz para Bonito.

Dr. Alberto Furini Vaz não apenas trata doenças, mas também inspira e alegra seus pacientes, mostrando que a saúde pode ser cuidada de forma leve e divertida. Sua presença na comunidade de Bonito promete trazer não apenas cuidados médicos, mas também sorrisos e esperança para todos que o encontrarem nos corredores das unidades de saúde locais.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito