Eleição para escolha de Conselheiros Tutelares será no dia 1º de outubro

A Secretaria de Assistência Social informa que a eleição para escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Bonito/MS, para cumprimento de mandato de quatro anos, no período de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028, será realizada no dia 1º de outubro de 2023, das 08h às 17h na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, na Escola Municipal Rural Ozório Jacques, no Assentamento Guaicurus e na Escola Municipal Rural Francisco Anízio Correia Ferreira, no Distrito Águas do Miranda.

A votação será por meio de cédula. São 5 vagas e os conselheiros são escolhidos por meio de votação popular. Foram considerados aptos a participarem da eleição, 13 candidatos, que participaram do processo seletivo e prova escrita de conhecimentos específicos.

Os candidatos eleitos deverão participar de uma capacitação no dia 24.11.2023, promovida por uma empresa

idônea, sendo os suplentes também convidados a participar.

A escolha dos conselheiros tutelares acontece a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. O voto é sigiloso e facultativo. A apuração e a totalização dos votos são de inteira responsabilidade das Comissões Especiais encarregadas de realizar o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar.