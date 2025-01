Em Bonito, encontro do Codesul reúne secretários do Sul do Brasil

Divulgação

O município de Bonito, reconhecido internacionalmente por suas belezas naturais, será o palco do encontro da Comissão Permanente de Turismo, Cultura e Esporte do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) no fim de semana, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O evento reunirá secretários e gestores dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul para alinhar ações e metas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à integração regional.



O encontro marca o primeiro evento presencial da Comissão Permanente para a gestão 2024-2025. Em dezembro do ano passado, os secretários já haviam se reunido virtualmente para definir os eixos de trabalho, destacando a troca de experiências e a identificação de demandas comuns entre os estados como prioridades.



Grupos de trabalho e temas em destaque



Durante o evento, três GTs (grupos de trabalho) irão abordar temas estratégicos, com a coordenação de especialistas das fundações estaduais de Mato Grosso do Sul:



GT do Turismo, liderado por Bruno Wendling (diretor-presidente da Fundação de Turismo - FundTur), terá entre os principais temas a estruturação do projeto de Rotas Turísticas do Codesul, que propõe um trajeto de 2.200 km interligando os principais pontos turísticos dos quatro estados. A proposta será apresentada pela equipe do Codesul/SC e prevê ações integradas de promoção turística, com cada estado contribuindo com considerações técnicas e sugestões.



GT da Cultura, coordenado por Eduardo Mendes (diretor-presidente da Fundação de Cultura - FCMS), discutirá a implementação da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) e as demandas culturais específicas de cada estado.



GT do Esporte, sob a responsabilidade de Paulo Ricardo Nuñez (diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer - Fundesporte), abordará a inovação, sustentabilidade e a promoção de eventos esportivos integrados, como jogos 60+, jogos abertos e jogos de areia 18+.



Cooperação interestadual



Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, destacou a importância do evento como espaço de construção coletiva. “Acreditamos que o turismo, a cultura e o esporte são pilares fundamentais para promover o desenvolvimento regional de forma sustentável e integrada. Esses encontros fortalecem nosso trabalho coletivo e contribuem para que as políticas públicas avancem de forma estratégica”.



A troca de experiências entre os estados é o ponto central do encontro. “Será um importante encontro com a participação dos secretários do Codesul e dos secretários de Turismo, Cultura e Esporte dos quatro estados que compõem a Comissão Permanente. Nessa reunião, conseguimos afinar os principais assuntos que serão tratados no encontro”, afirmou Vânia Franco, secretária de Articulação Nacional e do Codesul/SC.



Além das reuniões técnicas, o evento incluirá visitas a atrações emblemáticas de Bonito, como a Gruta do Lago Azul e o Parque Ecológico Rio Formoso. As atividades proporcionarão aos participantes uma vivência prática dos temas debatidos, reforçando o papel do turismo como vetor de desenvolvimento sustentável.