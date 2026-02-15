Acessibilidade

15 de Fevereiro de 2026

Bonito

Em noite histórica, Bruno e Barretto marcam o 1° Carnalaço em Bonito

O evento, que movimentou a cidade em pleno período de carnaval, mostrou a força da música sertaneja e reuniu um público animado

Redação

Publicado em 15/02/2026 às 07:09

Atualizado em 15/02/2026 às 08:35

A dupla Bruno e Barretto foi o destaque da noite deste sábado (14) durante o 1° Carnalaço, realizado em Bonito. Organizado pela Prefeitura de Bonito e Clube do Laço Nabileque o evento movimentou a cidade em pleno período de carnaval, mostrou a força da música sertaneja e reuniu um público animado para celebrar em grande estilo.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, a dupla parabenizou os organizadores pela iniciativa de valorizar o sertanejo em uma época tradicionalmente dominada por outros ritmos. Bruno e Barretto destacaram a importância de abrir espaço para o gênero no carnaval e elogiaram a estrutura e a receptividade do público sul-mato-grossense.

Animados, os artistas também falaram sobre a expectativa para aproveitar a festa e acompanhar o lançamento do álbum “Os Cuiúdos”, projeto que marca um novo momento na carreira da dupla e reforça a identidade irreverente que conquistou fãs em todo o país.

No palco, Bruno e Barretto embalaram a multidão com músicas marcantes da carreira, além de atenderem fãs e demonstrarem carinho com o público antes e depois da apresentação. O repertório também incluiu clássicos do sertanejo raiz, garantindo momentos de nostalgia e colocando todo mundo para dançar.

O show foi marcado por energia, interação e muita animação, consolidando o 1° Carnalaço como um evento promissor no calendário cultural de Bonito e reafirmando a força do sertanejo como trilha sonora para qualquer época do ano.

Deixe a sua opinião

