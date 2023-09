Equipe de Bonito percorre MS e GO para troca de experiências sobre gestão de resíduos sólidos

Na ultima semana o Diretor de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino e o subsecretário de Obras, Gilmar Sanches percorreram os municípios de Chapadão do Sul e Cassilândia no MS e Chapadão do Céu – GO no intuito de conhecer, aprender e trocar experiencias no processo de Gestão de Resíduos Sólidos, visando melhorias no processo interno do nosso município.

Este tema tem uma importância global, e nosso município tem diversas individualidades, principalmente pela sazonalidade de pessoas devido a atividade turística, conhecer praticas eficientes no processo de gestão, favorece que trabalho seja mais efetivo no nosso município.

Bonito vem aperfeiçoando o processo de gestão de resíduos e temos muito trabalho nessa área envolvendo desde a operação propriamente dita como também processos de regulamentação.