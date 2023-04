Equipe de Ciclismo de Bonito conquistou medalhas no Mountain Bike Adventure

Equipe de Bonito saiu vencedora / Prefeitura/ assessoria

Aconteceu neste fim de semana em Jaraguari (MS) mais uma etapa do Mountain Bike Adventure, evento apoiado pela Fundesporte e contou com a participação de 7 atletas da Associação Bonitense de Ciclismo.

Os atletas bonitenses contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de Bonito através da Secretaria Municipal de Esportes e conquistaram pódio e muitas medalhas.

“Sou muito grato ao prefeito Josmail Rodrigues, pois desde o primeiro ano do mandato tem sempre nos dado o suporte necessário para fomentarmos diversas modalidades esportivas do município, seja evento municipal ou estadual, e isso é de extrema importância para o desenvolvimento esportivo do município”, afirmou o Secretário de Esportes Marcelo de Souza.

Confira a classificação dos atletas bonitenses:

Categoria Geral Sport

5° Pablo Bobadilha

Categoria Sport

2° Guilherme Miguel

Categoria Geral Pró

3° Jeferson Moura

Categoria Turismo 40+

1° Lê Ricaldes

Categoria Turismo

1° Luiz Fernando Zimermann de Souza

Categoria Turismo Feminino

3° Amanda Nucci