Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 18:23

Buscar

Últimas notícias
X
Do alto do pódio

Equipe de Jiu-Jitsu de Bonito Brilha no MS Summer Open 2026 em Dourados

O desempenho da equipe foi marcado pela conquista de sete medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 15:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O MS Summer Open 2026 é promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A cidade de Bonito celebrou resultados expressivos no esporte durante a primeira grande competição de Jiu-Jitsu do ano em Mato Grosso do Sul. No último dia 31 de janeiro, a etapa de abertura do calendário estadual, o MS Summer Open 2026, reuniu atletas de todas as idades e faixas em Dourados. A delegação de Bonito, composta por 15 competidores, subiu ao pódio em diversas categorias, somando um total de 14 medalhas.

O grupo foi liderado pelo professor e faixa-preta Leandro Perandré, que também compete. O trabalho desenvolvido por ele, por meio da Secretaria de Esporte e com o apoio da Prefeitura de Bonito, foi um dos destaques por trás da participação. A iniciativa oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para alunos da rede municipal de ensino, e muitos dos jovens beneficiados por esse projeto tiveram a oportunidade de estrear ou ampliar sua experiência em competições no evento.

O desempenho da equipe foi marcado pela conquista de sete medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze. Os resultados refletem não apenas o preparo técnico dos atletas, mas também o sucesso da política pública de esporte educacional implementada no município, que democratiza o acesso à modalidade e revela novos talentos.

O MS Summer Open 2026 é promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ) e serve como termômetro para a temporada esportiva no estado. A participação e o desempenho da equipe de Bonito na competição reforçam a importância de projetos sociais esportivos, que unem a formação de cidadania por meio do esporte à revelação de atletas com potencial competitivo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Diversidade

Inscrições para o Viva Praia 2026 de Anastácio terminam amanhã

Cultura em movimento

Governo e Prefeitura de Bonito convocam audiência para formatar Festival de Inverno 2026

Justiça

MPMS apura queimada e abertura irregular de 1,4 km de drenos em área rural de Bonito

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

Inquérito civil do MPMS apura queimada ilegal em mais de 2,2 mil hectares de fazenda em Corumbá

MPMS apura caso de agressão a estudante dentro da sala de aula em Bonito

Infraestrutura

Bonito avança com obra de asfaltamento na Rua Aniceto Coelho

Publicidade

Saúde

Bonito realiza manutenção e controle de bactérias em quadras de areia

ÚLTIMAS

Solidariedade

Igreja Vitória Pantanal realiza hoje ação de doação de roupas em Anastácio

Bazar solidário está sendo nesta manhã no bairro Cristo Rei

Acidente

Motorista perde controle e cai na Ponte Boiadeira em Anastácio

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo