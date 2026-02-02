Equipe de Jiu-Jitsu de Bonito Brilha no MS Summer Open 2026 em Dourados

O MS Summer Open 2026 é promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A cidade de Bonito celebrou resultados expressivos no esporte durante a primeira grande competição de Jiu-Jitsu do ano em Mato Grosso do Sul. No último dia 31 de janeiro, a etapa de abertura do calendário estadual, o MS Summer Open 2026, reuniu atletas de todas as idades e faixas em Dourados. A delegação de Bonito, composta por 15 competidores, subiu ao pódio em diversas categorias, somando um total de 14 medalhas.

O grupo foi liderado pelo professor e faixa-preta Leandro Perandré, que também compete. O trabalho desenvolvido por ele, por meio da Secretaria de Esporte e com o apoio da Prefeitura de Bonito, foi um dos destaques por trás da participação. A iniciativa oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para alunos da rede municipal de ensino, e muitos dos jovens beneficiados por esse projeto tiveram a oportunidade de estrear ou ampliar sua experiência em competições no evento.

O desempenho da equipe foi marcado pela conquista de sete medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze. Os resultados refletem não apenas o preparo técnico dos atletas, mas também o sucesso da política pública de esporte educacional implementada no município, que democratiza o acesso à modalidade e revela novos talentos.

O MS Summer Open 2026 é promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu (FSMJJ) e serve como termômetro para a temporada esportiva no estado. A participação e o desempenho da equipe de Bonito na competição reforçam a importância de projetos sociais esportivos, que unem a formação de cidadania por meio do esporte à revelação de atletas com potencial competitivo.

