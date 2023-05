Escolas e CEIs do município recebem playgrounds

Divulgação

As Escolas e Centros de Educação Infantis do município, bem como a Casa de Acolhimento Raio de Sol e a Praça do Bom Viver vão receber Playgrounds, semelhantes aos instalados no Balneário Municipal e nas praças da Marambaia, Jardim Andreia e Cohab.

Nesta segunda etapa, foram adquiridos 16 parquinhos, sendo 14 para as unidades de ensino – oito escolas (incluindo as rurais) e quatro CEIs (dois CEIs receberão um parquinho duplo, devido ao número de alunos) e 2 para a Casa da Criança e Praça do Bom Viver. Os brinquedos foram adquiridos pela Prefeitura de Bonito, como parte dos investimentos previstos na Educação.