Escolas estaduais de Bonito participam de gincana visando arrecadação de lixo eletrônico

Encerrando e celebrando a semana de coleta da cooperativa sem fins lucrativos Recic.le, responsável pelo movimento não governamental de reciclagem de eletrônicos do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Meio Ambiente promoveu a Gincana de Eletrônicos no qual foram convidadas para participar as duas escolas estaduais urbanas da cidade de Bonito.

No total, ambas as escolas arrecadaram 1.103,6kg de resíduos (lixo) eletrônicos. Deste todo, 640kg são do BCG que, dado o resultado que será entregue oficialmente em cada escola, foi a escola ganhadora da gincana! Parabenizamos ao grupo de professores envolvidos, sobretudo aos alunos que fizeram um grande trabalho mobilizando a família em casa.

A SEMA e a Recic.le agradece imensamente o esforço de todo o corpo docente e discente das escolas BCG e Falcão, sobretudo porque o trabalho realizado em pouco tempo foi o suficiente para retirar da comunidade local uma grande quantidade de resíduos que um dia poderiam parar no aterro sanitário, deixando o território inteiro sujeito à contaminação por metais extremamente nocivos à saúde da biodiversidade da nossa região, fato este que inclui os moradores locais. É importante para nós, dentro do que almejados para o Programa de Educação Ambiental de Bonito, que todas as instituições, sejam elas públicas, privadas ou não governamentais, estejam alinhadas perante as demandas socioambientais do nosso município, sobretudo as instituições de ensino como o principal espaço de convivência de jovens e crianças das nossas comunidades.

Aproveitamos também para agradecer os servidores Marcelo e Camila, da Câmara Municipal de Bonito, que correram junto conosco para coletar todos os resíduos eletrônicos que estavam parados no prédio da própria Câmara. O peso da participação dos gestores do município é fundamental para que todos possamos entender as consequências de um descarte incorreto de materiais perigosos.

Por fim, salientamos que o caminhão de coleta de eletrônicos da Recic.Le estará, eventualmente, passando pelo município para a realização da coleta. Caso a comunidade bonitense tenha algum material para descarte, o mesmo pode ser deixado no Viveiro Municipal. A Recic.Le orienta que tais resíduos não estejam sucateados, isto é: desmontando. Pois desmontados eles deixam de ser resíduos eletrônicos e, portanto, não poderão ser coletados.