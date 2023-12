Estado lança licitação para projeto da ponte sobre o Rio Formoso

Assessoria/ Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul), lançou um aviso de licitação para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de engenharia para construção da ponte mista de aço e

concreto sobre o Rio Formoso na Rodovia do Turismo em Bonito.

A licitação será realizada no dia 12 de janeiro de 2024, ás 08h30, = na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Visando a preservação de um dos principais rios de Bonito, a ponte sobre o Rio Formoso, que encerra o trecho pavimentado da Rodovia do Turismo, será construída com vão livre, ou seja, sem pilares diretos no rio. O pedido foi realizado pelo prefeito Josmail Rodrigues ao secretário da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) Hélio Peluffo, com apoio do deputado Paulo Correa, após estudo técnico apresentado em fevereiro deste ano.

“Eu agradeço muito a parceria do Governo do Estado, governador Eduardo Riedel, por compreender a importância do Rio Formoso para Bonito e para todo o Brasil. Estamos na Capital do Ecoturismo de MS e precisamos ter um olhar diferenciado aqui, quando se trata de diminuir os impactos no meio ambiente. Agradeço também ao deputado Paulo Correa, sempre apoiador das causas ambientais em nosso município e grande parceiro nas tratativas com o governo”, disse Josmail.

As obras de pavimentação da Rodovia do Turismo têm extensão de 9,73 km e incluem duas pontes; sobre o Córrego Bonito (20m), mais conhecida como Ponte do Matheus, que já está concluída e sobre o Rio Formoso (45m), conhecida como Ponte do Hormínio. O investimento total é de R$ 28,2 milhões e o projeto inclui ainda pista de ciclovia e passagem para animais (galerias), obedecendo ao Programa Estrada Viva.

A primeira etapa de pavimentação da Rodovia do Turismo contemplou o trecho de 1,5 km já entregue pelo governo entre o trecho com a MS-178 (Hospital Darci João Bigaton) e a Ponte do Mateus (Córrego Bonito), ao custo de R$ 2,5 milhões, incluindo rede de drenagem.