Estão abertas as inscrições para a Corrida do Trabalhador

No dia 1º de maio a Prefeitura de Bonito realiza a Corrida do Trabalhador 2024, evento para comemorar a data, será realizado com largada e chegada no Balneário Municipal, com participação prevista de 300 atletas nas modalidades de 5k e 10k, categorias adulto masculina e feminina.

A Largada será às 7h30, no Balneário Municipal, 01/05, e a entrega dos kits, 30/04, na Praça da Liberdade, das 17h às 21h.

Premiação:

GERAL de 10KM masculino e feminino:

1º lugar troféu

2º lugar troféu

3º lugar troféu

4º lugar troféu

5º lugar troféu

GERAL de 5KM masculino e feminino:

1º lugar troféu

2º lugar troféu

3º lugar troféu

4º lugar troféu

5º lugar troféu

POR CATEGORIA de 5 e 10 km, masculino e feminino:

1º lugar troféu

2º lugar troféu

3º lugar troféu

Todos os atletas inscritos e que completarem a prova receberão medalha de participação.

Categorias por idades 5km e 10 km.

De 16 a 29 anos – De 30 a 39 anos – De 40 a 49 anos – 50 a 59 anos – 60 a 69 anos e 70+

masculina e feminina.

As inscrições serão encerradas quando atingir o número máximo de inscritos (300 atletas).

Entrega do Kit com apresentação do documento de identidade.

Local da Entrega: Praça da Liberdade.

Data e horas: Terça, 30/04, às 17h.

Com o kit, o ATLETA recebe um NÚMERO DE PEITO, CHIP E CAMISETA.

As inscrições se encerram no dia 25/04.

Link de inscrição: https://bit.ly/CorridaDoTrabalhador2024