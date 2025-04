Estudantes vivenciam experiência ecológica no Viveiro Municipal em Bonito

Divulgação Prefeitura de Bonito

Nesta semana, o Viveiro Municipal Eduardo Domingos Tumuleiro se transformou em sala de aula a céu aberto. Vinte alunos da Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira participaram de uma atividade especial voltada à conscientização ambiental, unindo teoria e prática em contato direto com a natureza.

A programação iniciou com uma palestra ministrada pelo biólogo Lucas, que explicou de forma didática o ciclo de vida das plantas e o papel essencial das árvores na qualidade de vida urbana. Os estudantes puderam compreender, por exemplo, como a arborização contribui para amenizar o calor, melhorar a qualidade do ar e abrigar a fauna local.

Em seguida, os alunos percorreram as instalações do viveiro em um tour guiado, conhecendo diferentes espécies cultivadas no espaço. O momento mais simbólico da visita foi o plantio de um pé de jenipapo, árvore nativa valorizada por seus frutos e por sua importância ecológica.

Como forma de multiplicar o impacto da ação, cada estudante levou uma muda de planta para a escola. As espécies serão integradas a projetos de arborização e cuidado com o meio ambiente, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Iniciativas como essa ajudam a despertar, desde cedo, o senso de responsabilidade ambiental. Ao se reconectarem com a natureza, as crianças se tornam agentes de transformação, levando o conhecimento adquirido para suas casas e comunidades.