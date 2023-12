Eventos esportivos diversos movimentam Bonito no fim de semana

Assessoria/ Divulgação

final de semana será movimentado na Capital do Ecoturismo, com eventos para todos os públicos, desde competições esportivas, com a 4ª etapa do Circuito Bonitense de Bech Tênnis e o Bonito Adventure, até a Final dos Campeões no Clube do Laço Nabilique e a Marcha para Jesus.

Também na programação, com início já nesta quinta-feira (7) está o Congresso de Pastores de Mato Grosso do Sul. O evento é organizado pelo Conselho Estadual de Pastores do Mato Grosso do Sul (ConsepaMS) e vai reunir líderes religiosos de todo o Estado no Hotel Wetiga. Na sexta-feira (8) a programação será aberta para a comunidade bonitense, com a Marcha para Jesus às 17 horas, seguida do show com a Banda Amém, na Praça da Liberdade.

Também na sexta-feira (8) tem início a Final do Campeões do Clube do Laço Nabileque, com os melhores laçadores do ano competindo em diferentes categorias. A premiação soma mais de R$ 70 mil. A programação inclui também shows musicais com o grupo Bom Balanço e Juliana Monteiro.

Já para os amantes do esporte, a 4ª etapa do Circuito Bonitense de Bech Tênnis acontece de sexta-feira (8) a domingo (10) no Balneário Municipal de Bonito, com competições nas categorias Masculino, Feminino e Misto.

Eventos esportivos, religiosos e CLN movimentam Bonito neste final de semana

06/12/2023

O Bonito Adventure será realizado no domingo (10) com largada prevista para ás 7h30. A prova está dividida em três percursos:

TURISMO 30Km

Percurso TURISMO – Largadas a partir das 07:30. Percurso com nível de dificuldade baixo/médio. O percurso será caracterizado por estradões, ideal para simpatizantes do mountain bike que estão começando a realizar treinamento para longa distância. O roteiro do percurso passará por propriedades particulares com bela paisagem, além de sair da rotina da cidade e curtir a cultura rural da região junto a natureza. Idade mínima para participação: 12 anos ou menores acompanhados de responsáveis.

Feminino:

INFANTO/JUVENIL: 12 A 17 ANOS (2011 A 2006)

SUB 23: 18 A 22 ANOS (2005 A 2001)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (2000 A 1994)

MASTER A: 30 A 39 ANOS (1993 A 1984)

MASTER B: 40 A 49 ANOS (1983 A 1974)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (1973 A 1964)

MASTER D: 60 ANOS OU + (1963 OU MENOS).

PCD: (Pessoa com Deficiência) –CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE).

Masculino

INFANTO/JUVENIL: 12 A 17 ANOS (2011 A 2006)

SUB 23: 18 A 22 ANOS (2005 A 2001)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (2000 A 1994)

MASTER A: 30 A 39 ANOS (1993 A 1984)

MASTER B: 40 A 49 ANOS (1983 A 1974)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (1973 A 1964)

MASTER D: 60 ANOS OU + (1963 OU MENOS).

PCD: (Pessoa com Deficiência) –CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE).

* Para menores de 18 anos, se faz necessário apresentar um documento de autorização de participação na prova e do termo de responsabilidade. Que estará disponível no site do kmais.

SPORT 50Km

Percurso SPORT – Largadas a partir das 07:30. Percurso com nível de dificuldade médio. O percurso será caracterizado por estradões, ideal para atletas que estão começando a competir e realizar desafios com treinamento para longa distância Dentro deste percurso participarão as seguintes categorias:

Feminino:

INFANTO/JUVENIL: 12 A 17 ANOS (2011 A 2006)

SUB 23: 18 A 22 ANOS (2005 A 2001)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (2000 A 1994)

MASTER A: 30 A 39 ANOS (1993 A 1984)

MASTER B: 40 A 49 ANOS (1983 A 1974)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (1973 A 1964)

MASTER D: 60 ANOS OU + (1963 OU MENOS).

E-BIKE (CATEGORIA LIVRE).

PCD: (Pessoa com Deficiência) –CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE).

Masculino

INFANTO/JUVENIL: 12 A 17 ANOS (2011 A 2006)

SUB 23: 18 A 22 ANOS (2005 A 2001)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (2000 A 1994)

MASTER A: 30 A 39 ANOS (1993 A 1984)

MASTER B: 40 A 49 ANOS (1983 A 1974)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (1973 A 1964)

MASTER D: 60 ANOS OU + (1963 OU MENOS).

E-BIKE (CATEGORIA LIVRE).

PCD: (Pessoa com Deficiência) –CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE).

* Para menores de 18 anos, se faz necessário apresentar um documento de autorização de participação na prova e do termo de responsabilidade.

Pró 90Km

Percurso PRÓ – Largadas a partir das 07:30. Tempo limite para conclusão 6h00. Percurso com médio/alto nível de dificuldade técnica e alto nível de exigência física. O percurso terá grande altimetria acumulada, percurso desafiador, ideal para bikers que gostam de trilhas e fortes desafios. Para este percurso, o Desafio disponibiliza as seguintes categorias:

Feminino:

SUB 23: 18 A 22 ANOS (2005 A 2001)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (2000 A 1994)

MASTER A: 30 A 39 ANOS (1993 A 1984)

MASTER B: 40 A 49 ANOS (1983 A 1974)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (1973 A 1964)

MASTER D: 60 ANOS OU + (1963 OU MENOS).

PCD: (Pessoa com Deficiência) –CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE).

Masculino:

SUB 23: 18 A 22 ANOS (2005 A 2001)

SUB-30: 23 A 29 ANOS (2000 A 1994)

MASTER A: 30 A 39 ANOS (1993 A 1984)

MASTER B: 40 A 49 ANOS (1983 A 1974)

MASTER C: 50 A 59 ANOS (1973 A 1964)

MASTER D: 60 ANOS OU + (1963 OU MENOS).

PCD: (Pessoa com Deficiência) –CATEGORIA ÚNICA (IDADE LIVRE).

• (somente para maiores de 18 anos)

PEDAL KIDS

Circuito Kids terá (1 km a confirmar) – Largada as 15:00h dia 22 de julho de 2023. Percurso com nível fácil. O percurso será caracterizado por uma volta dentro da Arena que será montada.

Idade mínima: 2 anos.

Idade máxima: 12 anos.

Dividido em 4 categorias;

• Serão premiados os três primeiros com troféus de cada categoria.

Categoria A 2 a 4 anos.

Categoria B 5 a 7 anos.

Categoria C 8 a 10 anos.

Categoria D 11 a 12 anos.