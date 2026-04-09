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Violência

Ex-funcionário é preso em flagrante por furtar agência de turismo em Bonito

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito arremessou um pedaço de concreto contra a porta do estabelecimento

Da redação

Publicado em 09/04/2026 às 09:22

Atualizado em 09/04/2026 às 09:26

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O autor confessou o furto para os policiais, admitindo que já sabia onde o dinheiro ficava guardado por ter trabalhado anteriormente no loca / Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bonito, prendeu em flagrante na manhã de quarta-feira, dia 8, o autor de um furto ocorrido em uma agência de turismo na cidade. O crime foi registrado por volta das 1h da madrugada, quando o suspeito arremessou um pedaço de concreto contra a porta frontal do estabelecimento, causando o arrombamento.

Já no interior da agência, o criminoso dirigiu-se diretamente à gaveta onde é guardado o livro-caixa da empresa e subtraiu a quantia de R$ 200 (duzentos reais). Ele não revirou outros objetos, indicando que sabia exatamente onde o dinheiro estava.

Ao chegar pela manhã para iniciar a rotina de trabalho, as funcionárias da agência de turismo Aguapé encontraram a porta aberta e com sinais de arrombamento. Imediatamente, verificaram as imagens das câmeras de segurança e constataram a ação do criminoso. Com base no modo de andar do suspeito e no fato de ele ter ido diretamente ao local onde o dinheiro é guardado, as funcionárias levantaram a suspeita de que se tratava de um ex-funcionário.

A Polícia Civil foi acionada e deu início às diligências logo após o registro da ocorrência. Ainda pela manhã, os agentes conseguiram localizar o suspeito. No momento da abordagem, ele estava com as mesmas roupas utilizadas no crime, conforme registrado pelas câmeras de segurança.

O autor confessou o furto para os policiais, admitindo que já sabia onde o dinheiro ficava guardado por ter trabalhado anteriormente no local. Ele também declarou que utilizou o valor subtraído para comprar drogas. O investigado foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e permanece à disposição da Justiça.

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