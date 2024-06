Famílias beneficiadas com casas populares assinam contrato com a Caixa

As 50 famílias beneficiadas com as casas do Residencial Rio da Prata II, por meio de seleção realizado em setembro de 2023 pelo Departamento de Urbanização e Regularização Fundiária (Demurf), com apoio da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) , assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal na última quarta-feira (29).

Participaram do ato o prefeito Josmail Rodrigues, a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, o presidente da AAHPRUMS, Samuel Freitas e o diretor-presidente do Demurf, José Cavalheiro.

“Nós já selecionamos 151 famílias pelo programa do FGTS. A primeira seletiva, com 51 famílias, foi realizada em março de 2022 e as casas estão previstas para serem entregues agora em julho. As da segunda etapa, relativa as 50 casas que assinamos os contratos hoje, serão entregues até dezembro de 2024 e a terceira etapa, com as últimas 50 casas, selecionadas em março deste ano, ficarão para o primeiro semestre do ano que vem”, detalhou o prefeito diretor do Demurf, José Cavalheiro.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito