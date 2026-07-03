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Famílias do Residencial Rio Anhumas participam de reunião em Bonito

Encontro reuniu os futuros moradores para apresentar orientações sobre o programa habitacional e esclarecer dúvidas sobre as próximas etapas do processo

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 17:00

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Reunião teve o objetivo de orientar os futuros moradores do Residencial Rio Anhumas sobre os procedimentos previstos no programa habitacional / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O Demurf (Departamento Municipal de Regularização Fundiária), em parceria com a Aahprums (Associação de Apoio à Habitação Popular e Reforma Urbana de Mato Grosso do Sul), promoveu uma reunião com as 80 famílias contempladas no Residencial Rio Anhumas, em Bonito.

O encontro aconteceu na última quarta-feira (01º) e teve como objetivo orientar os futuros moradores sobre os procedimentos previstos no programa habitacional, além de apresentar informações sobre direitos, deveres e as próximas etapas até a entrega das moradias.

A abertura da reunião foi conduzida pelo presidente da Aahprums, Samuel Soares. Representando a administração municipal, o diretor do Demurf, José Cavalheiro, ressaltou a importância da participação das famílias durante todo o processo.

Famílias do Residencial Rio Anhumas participam de reunião em Bonito2

Na sequência, equipes técnicas da associação e da assistência social do departamento realizaram palestras e prestaram esclarecimentos aos participantes, abordando aspectos relacionados ao funcionamento do programa habitacional e respondendo aos questionamentos apresentados pelos beneficiários.

Segundo a Prefeitura de Bonito, a atividade integra o trabalho social desenvolvido junto às famílias contempladas, com o objetivo de oferecer acompanhamento técnico e social durante as etapas que antecedem a ocupação das moradias.

O Residencial Rio Anhumas está sendo construído por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, resultado de uma parceria entre o Governo Federal, o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito. O empreendimento prevê a entrega de 80 unidades habitacionais destinadas a famílias beneficiadas pelo programa.

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