Farmácia Municipal de Bonito bate recorde de atendimentos

Assessoria de Comunicação

A saúde pública de Bonito segue avançando com resultados positivos. No último dia 11 de julho, a Farmácia Municipal bateu recorde de atendimentos, com 1.071 pessoas assistidas em um único dia e a distribuição de cerca de 28 mil itens, entre medicamentos e insumos da farmácia básica.

Atualmente, o município oferece 317 medicamentos gratuitos, mais que o dobro dos 137 itens obrigatórios definidos pelo Ministério da Saúde. A ampliação garante maior acesso aos tratamentos e representa um importante passo na promoção da qualidade de vida da população.