Feira Literária de Bonito entra para o Calendário Oficial de MS

O evento é realizado anualmente no Município de Bonito desde 2015
Divulgação/ ALEMS
A partir desta terça-feira (12), a Feira Literária de Bonito (FLIB) passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.457 de 2025, proposta pelo deputado Zeca do PT.
O evento, realizado anualmente no Município de Bonito desde 2015, proporciona contato direto dos autores com o público e investe na formação do leitor sul-mato-grossense, segundo justificou o autor da nova lei.
“O evento sempre contou com renomados autores e artistas regionais e nacionais, ganhando ao longo dos anos maior importância e projeção no roteiro turístico e cultural de Bonito. A feira conta com a realização de palestras, mesas redondas, oficinas especialmente pensadas para professores, acadêmicos universitários e alunos do ensino médio, além de atividades lúdicas para crianças dos ensinos infantil e fundamental, integrando literatura, cultura e meio ambiente”, argumentou Zeca.
A Feira é realizada na primeira quinzena do mês de julho de cada ano. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje, após sanção de José Carlos Barbosa, governador em exercício.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Bonito realiza primeira reunião do comitê da Primeira Infância
MS é destaque e exemplo no Fórum LIDE COP 30
MS pode sediar COP da ONU para conservação de espécies migratórias
Educação
Painel Enem 2025 aponta aumento nas inscrições
Agosto cinza
O clima seco e a baixa umidade transformam o Estado em um cenário propício para incêndios
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS